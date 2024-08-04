Медный бунт — к чему привела первая в русской истории инфляция

4 августа 1662 года — дата, когда в Москве разразился «Медный бунт». В этой статье мы погрузимся в исторические события того времени и узнаем о массовом восстании посадских людей против выпуска медных денег.
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