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Медный бунт — к чему привела первая в русской истории инфляция

Медный бунт — к чему привела первая в русской истории инфляция

4 августа 1662 года — дата, когда в Москве разразился «Медный бунт». В этой статье мы погрузимся в исторические события того времени и узнаем о массовом восстании посадских людей против выпуска медных денег.

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