Пентагон признал нехватку боеприпасов из-за войны с Ираном

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 14 сентября Управление генерального инспектора Пентагона представило Конгрессу первый обязательный отчёт об операции США против Ирана «Эпический гнев», официально признав, что четырёхмесячная война привела к нехватке стратегических запасов боеприпасов и обнажила узкие места оборонно-промышленной базы в вопросах восполнения арсеналов.