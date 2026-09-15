Пентагон признал нехватку боеприпасов из-за войны с Ираном

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). 14 сентября Управление генерального инспектора Пентагона представило Конгрессу первый обязательный отчёт об операции США против Ирана «Эпический гнев», официально признав, что четырёхмесячная война привела к нехватке стратегических запасов боеприпасов и обнажила узкие места оборонно-промышленной базы в вопросах восполнения арсеналов.
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