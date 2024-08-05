В Британии после начала беспорядков было задержано около 380 человек

С начала массовых беспорядков в Саутпорте, которые начались после нападения с ножом на детей, в Великобритании было задержано около 380 человек, заявил глава Национального совета начальников полиции (NPCC) Гэвин Стивенс.
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