Глава киевского режима Владимир Зеленский назвал вовлечение военных в политику крупной ошибкой. Своим мнением он поделился в интервью британской газете The Sun, отметив, что при занятии политикой военные начинают думать о карьере в другой области, а не о своих обязанностях.
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