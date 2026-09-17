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Медицина 2.0

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Врач Мокрышева объяснила, что такое эффект плато при похудении

Врач Мокрышева объяснила, что такое эффект плато при похудении

Эффект плато - застой веса на похудении может длиться от месяца до года, важно проконсультироваться с врачом для коррекции стратегии лечения.

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