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В Новосибирске умерла экс-замминистра региональной политики Светлана Шибаева

В Новосибирске умерла экс-замминистра региональной политики Светлана Шибаева

Причиной смерти политика стала тяжёлая и продолжительная болезнь/В Новосибирске после продолжительной болезни скончалась бывшая заместитель министра региональной политики Светлана Шибаева.

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