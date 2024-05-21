В НХЛ вновь запретили привозить Кубок Стэнли в Россию

Российские хоккеисты, в случае завоевания Кубка Стэнли, не смогут привезти трофей на Родину. Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что российские хоккеисты, в случае завоевания кем-либо из них Кубка Стэнли, не смогут привезти трофей в Россию.
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