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Названы три категории пенсионеров, которым увеличат выплаты в июле 2022 года

Названы три категории пенсионеров, которым увеличат выплаты в июле 2022 года

Пенсию в июле 2022 года повысят трем категориям граждан, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. В первую очередь новые выплаты получат пожилые люди, уволившиеся с работы в начале весны, им придут уже проиндексированные пенсии, пишет PRIMPRESS.

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