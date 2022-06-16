Названы три категории пенсионеров, которым увеличат выплаты в июле 2022 года

Пенсию в июле 2022 года повысят трем категориям граждан, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. В первую очередь новые выплаты получат пожилые люди, уволившиеся с работы в начале весны, им придут уже проиндексированные пенсии, пишет PRIMPRESS.