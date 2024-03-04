Правоохранители разыскивают женщин-пособниц нацистского режима, представляющих «Блок Кернеса – Успешный Харьков»

УВД ВГА Харьковской области продолжают объявлять в розыск участников незаконных вооружённых формирований (НВФ) Украины и пособников фашистского режима, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления на территории региона.
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