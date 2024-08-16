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Царьград

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Трамп решил наладить отношения с Китаем и Ираном после победы на выборах в США

Трамп решил наладить отношения с Китаем и Ираном после победы на выборах в США

Бывший американский лидер и нынешний кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп заявил о том, что сумеет выстроить отличные отношения с Китаем и будет дружелюбен с Ираном.

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