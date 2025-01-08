«Все делали руками, все успевали и не ныли». А давайте посмотрим, какая нагрузка была у наших бабушек и дедушек на самом деле

sylpfide sylpfide

Я свое детство вспоминаю как что-то светлое. Нас с утра выпускали во двор и за нами присматривали соседки с лавочек, более старшие дети. И замечания делали и наказывали, и никто из нас не додумался бежать жаловаться на какую нибудь тетку с лавочки родителям. И родитель не боялись оставить нас во дворе, были уверены, что за нами присмотрят и ничего не случится такого как сейчас случается. Ни кого не изнасилуют, не изобьют, не изуродуют. Мне было пять с половиной лет, а брату полгода маму увезли на скорой с перитонитом и остались с ним вдвоем. Отец с утра на работу - никто отпуска не дал, больничный по уходу не оформил. Соседка показала где молочная кухня и я каждый день ходила за творожком-кефирчиком для брата. Соседки помогали что-то сварить, чтобы я могла поесть или забирали к себе покормить. Да, может мы пошли в школу не так подготовлены как сейчас дети готовы к школе - и алфавит знают, и считать-писать умеют, однако мы знает гораздо больше чем теперешние отличники. И если случится такая ситуация, как у нас с братом вряд ли кто-либо из соседей о ней вообще узнает и кинется помогать.