10 вещей, о которых я не знала, вступая в брак

Светлана

Все высказывания верны!!! И в прямом порядке и в обратном. И все равно ВСЁ индивидуально. Мы прожили с мужем 40 лет и я, порой удивляюсь: как мы при своей огненности, эмоциональности смогли вырастить 3-х сыновей и не покусаться? Иногда, было очень сложно. Но, всегда было милосердие (любовь) к партнеру. Поэтому если одного "несло", другой как то старался сгладить, и наоборот. ВСЕ проблемы У НАС в головах. И если мы их видим, осознаем и работаем с ними, мир вокруг нас меняется!!!