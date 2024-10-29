Увидела список вещей, о которых сожалеют мужчины, вступившие в брак.
10 вещей, о которых я не знала, вступая в брак
Комментарии
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Светлана
Все высказывания верны!!! И в прямом порядке и в обратном. И все равно ВСЁ индивидуально. Мы прожили с мужем 40 лет и я, порой удивляюсь: как мы при своей огненности, эмоциональности смогли вырастить 3-х сыновей и не покусаться? Иногда, было очень сложно. Но, всегда было милосердие (любовь) к партнеру. Поэтому если одного "несло", другой как то старался сгладить, и наоборот. ВСЕ проблемы У НАС в головах. И если мы их видим, осознаем и работаем с ними, мир вокруг нас меняется!!!
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11 час.
А
Александр24
Если это касается женщин, то может быть. А так... Я, например, вырос в очень бедной и многодетной семье, видел много того, что не следовало бы видеть детям. Поэтому для меня моя будущая семейная жизнь стала счастливой и необременительной.
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6 час.
Сергей Рубцовск
Не знали абсолютно ничего, молодые были, глупые (20 и 19 лет), но прожили долгую жизнь вместе, ни о чем не жалея.
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5 час.
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