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ВСУ начали отводить войска под Купянском на новую линию обороны — эксперт

ВСУ начали отводить войска под Купянском на новую линию обороны — эксперт

В Харьковской области российские войска фактически прорвали первую линию украинкой обороны и ВСУ начали отводить войска на запасные позиции, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко 27 июня журналистам.

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