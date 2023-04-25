СССР-Россия

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Результаты ликвидации СССР

Результаты ликвидации СССР

Ликвидация СССР проходила под лозунгами торжества свободы и демократии, окончания холодной войны, завершения гонки вооружений и мира во всем мире, который должен был установиться после отказа от советской системы, объявленной российскими демократами корнем зла и источником всех проблем, в стране и за ее пределами.

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