Результаты ликвидации СССР

Ликвидация СССР проходила под лозунгами торжества свободы и демократии, окончания холодной войны, завершения гонки вооружений и мира во всем мире, который должен был установиться после отказа от советской системы, объявленной российскими демократами корнем зла и источником всех проблем, в стране и за ее пределами.