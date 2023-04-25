Ликвидация СССР проходила под лозунгами торжества свободы и демократии, окончания холодной войны, завершения гонки вооружений и мира во всем мире, который должен был установиться после отказа от советской системы, объявленной российскими демократами корнем зла и источником всех проблем, в стране и за ее пределами.
Популярные статьи
- Многовекторность закончилась: Казахстану придется принять новые правила игры Москвы
- «Что-то пошло не так»: новое турне Лаврова ознаменовало начало необратимых последствий для США
- в Турции был арестован и доставлен в тюрьму за кражу в магазине антикварных карманных часов великий архимандрит Константинопольского патриархата...
Свежие комментарии