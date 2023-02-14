Качество жизни в российских регионах оценили РИА Новости

Агентство подготовило ежегодный рейтинг регионов. При расчете проводился анализ 67 показателей. Среди них уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.