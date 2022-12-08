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Власти Южной Кореи решили сделать жителей страны на год моложе

Власти Южной Кореи решили сделать жителей страны на год моложе

Национальная Ассамблея Республики Корея приняла пакет поправок об отказе от традиционных систем отсчета возраста граждан и переходу к международно признанной системе во всех юридических и административных сферах, передает агентство «Ренхап».

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