Власти Южной Кореи решили сделать жителей страны на год моложе

Национальная Ассамблея Республики Корея приняла пакет поправок об отказе от традиционных систем отсчета возраста граждан и переходу к международно признанной системе во всех юридических и административных сферах, передает агентство «Ренхап».
Национальная Ассамблея Республики Корея приняла пакет поправок об отказе от традиционных систем отсчета возраста граждан и переходу к международно признанной системе во всех юридических и административных сферах, передает агентство «Ренхап».
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