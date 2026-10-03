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Кремль отказался комментировать данные о сделке России и США по нефти

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не стал комментировать информацию о том, что в ходе переговоров по Украине Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку, связанную с зарубежными активами компании «Лукойл».

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