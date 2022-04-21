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Радулов не забивает 14 игр: 0 бросков, «минус 2» за 10:30 с «Эдмонтоном»

Форвард «Далласа» Александр Радулов не отметился результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:5).

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