Покинувший Россию комик Чужой рассказал о стыде быть русским

За границей он часто испытывал из-за этого неловкость Стендап-комик Денис Чужой, эмигрировавший из России за границу, вспомнил, как в самом начале проживания в другой стране стеснялся своего происхождения.
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