Как тактично намекнуть человеку, что от него плохо пахнет, объяснила психолог Кузьмина

Бывает много неловких бытовых ситуаций, когда перед нами встает дилемма: сказать или промолчать? Например, от человека сильно пахнет потом или у него неприятных запах изо рта, еда застряла между зубами или расстегнулась ширинка.
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