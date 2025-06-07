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Как тактично намекнуть человеку, что от него плохо пахнет, объяснила психолог Кузьмина

Как тактично намекнуть человеку, что от него плохо пахнет, объяснила психолог Кузьмина

Бывает много неловких бытовых ситуаций, когда перед нами встает дилемма: сказать или промолчать? Например, от человека сильно пахнет потом или у него неприятных запах изо рта, еда застряла между зубами или расстегнулась ширинка.

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