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Царьград

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"Что и требовалось доказать": Рассекречен приказ Трампа об остановке помощи другим странам. Русские высказались жёстко

"Что и требовалось доказать": Рассекречен приказ Трампа об остановке помощи другим странам. Русские высказались жёстко

Рассекречены детали приказа Трампа об остановке помощи другим странам. В частности, стало понятно, продолжится ли помощь Украине.

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