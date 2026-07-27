Необычный арт-объект появился у военкомата в Новосибирске

В военкомате в доме на проспекте Дзержинского №2 идет капитальный ремонт. Одновременно рабочие облагораживают прилегающую территорию — на выходных здесь появился новый арт-объект, посвященный Воздушно-десантным войскам.
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