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Вечерний Новосибирск

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Необычный арт-объект появился у военкомата в Новосибирске

Необычный арт-объект появился у военкомата в Новосибирске

В военкомате в доме на проспекте Дзержинского №2 идет капитальный ремонт. Одновременно рабочие облагораживают прилегающую территорию — на выходных здесь появился новый арт-объект, посвященный Воздушно-десантным войскам.

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