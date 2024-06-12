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Ужесточающий наказание за домашнее насилие законопроект передан в правительство

Ужесточающий наказание за домашнее насилие законопроект передан в правительство

РИА Новости/Наталья Селиверстова Группа депутатов фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким отправила на отзыв в правительство пакет законопроектов, вводящих повышенную уголовную и административную ответственность за домашнее насилие и клевету о нем.

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