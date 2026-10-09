Машины из Китая могут стать еще дороже

Некоторые машины, которые везут в Россию из Китая, могут подорожать, а выбор моделей — сократиться. В группе риска — Xiaomi, Zeekr и автомобили западных марок, поставляемые по параллельному импорту, считают эксперты, опрошенные РБК.
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