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Царьград

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Гвардии сержант Левченко спас 20 бойцов на передовой, не имея медобразования

Гвардии сержант Левченко спас 20 бойцов на передовой, не имея медобразования

Гвардии сержант Дмитрий Левченко, без медицинского образования, спас жизни 20 сослуживцев в зоне Специальной военной операции.

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Комментарии
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Амара Карпова
ГЕРОЯ надо ему💯ЧЕЛОВЕЧИЩЕ❤️😎Храни тебя Бог🙏
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19 час.
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