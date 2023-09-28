Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Лев Сивохин
    Поживем, посмотрим, что из такой политики выйдет.Путин пошёл на кр...
  • Александр Симаков
    Алекс, перед кем они оправдываться будут-то? Те, перед кем МОК оправдывается, как раз и навязывали нововведения.МОК меняет Олимпи...
  • Alex Nемо
    Интересно как они теперь за то что на вводили оправдываться будут...МОК меняет Олимпи...

Результат «диалога» с НАТО будет достигнут с большими потерями, нежели в 1945-ом.

Результат «диалога» с НАТО будет достигнут с большими потерями, нежели в 1945-ом.

Мы любим раз в неделю окунуться в социальные сети Димнатолича «Неистового» Медведева, дабы почерпнуть заряд бодрости, который наша серость в лице приказных да думных дьяков, рухляди сенатской и дешёвых зазывал вечевых .

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