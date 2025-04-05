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Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» – УНИКС, «Астана» играет с «Пармой»

Краснодарский «Локомотив» примет УНИКС, «Астана» сыграет с пермской «Пармой». Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Астана – Парма 14:12 (1 четверть) Дата проведения 5 апреля, 13.

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