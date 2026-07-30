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ФедералПресс

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Евгений Люлин: «Большинство нижегородцев поддерживает парламент в решении защитить детей от вейпов»

Евгений Люлин: «Большинство нижегородцев поддерживает парламент в решении защитить детей от вейпов»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля, ФедералПресс. В Нижегородской области существенно ужесточают административную ответственность за нарушения при продаже, хранении и продвижении вейпов и никотинсодержащей продукции.

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