Евгений Люлин: «Большинство нижегородцев поддерживает парламент в решении защитить детей от вейпов»

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июля, ФедералПресс. В Нижегородской области существенно ужесточают административную ответственность за нарушения при продаже, хранении и продвижении вейпов и никотинсодержащей продукции.
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