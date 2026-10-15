Действительно ли четыре регламентированные территории в Московской области упразднили и как это повлияет на иностранных граждан? Можно ли будет обжаловать ранее вынесенные запреты на въезд, если человек попал на территорию случайно? Когда именно новое постановление вступает в силу и сколько дней ещё действуют старые правила? И какие территории умень.
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