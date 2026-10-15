Дей­стви­тель­но ли четы­ре регла­мен­ти­ро­ван­ные тер­ри­то­рии в Мос­ков­ской обла­сти упразд­ни­ли и как это повли­я­ет на ино­стран­ных граж­дан? Мож­но ли будет обжа­ло­вать ранее выне­сен­ные запре­ты на въезд, если чело­век попал на тер­ри­то­рию слу­чай­но? Когда имен­но новое поста­нов­ле­ние всту­па­ет в силу и сколь­ко дней ещё дей­ству­ют ста­рые пра­ви­ла? И какие тер­ри­то­рии умень.