Маштабные чистки. Каких чиновников Минобороны РФ арестовали или сняли с должности?

Череда задержаний чиновников Минобороны началась с ареста замминистра Тимура Иванова и продолжается до сих пор С весны 2024 года в России идёт череда увольнений и арестов чиновников из Министерства обороны.
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