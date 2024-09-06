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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Маштабные чистки. Каких чиновников Минобороны РФ арестовали или сняли с должности?

Маштабные чистки. Каких чиновников Минобороны РФ арестовали или сняли с должности?

Череда задержаний чиновников Минобороны началась с ареста замминистра Тимура Иванова и продолжается до сих пор С весны 2024 года в России идёт череда увольнений и арестов чиновников из Министерства обороны.

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