За державу обидно

Сергей Полосов Владимир Сиденко Статья о наболевшем у всей России, только власть в благодушии проживает. Каждый день в Кремле должны смотреть Аллею погибших детей в Донецке от снарядов "демократической" Окраины. Может быть это подвигнет власть быть решительной и жёсткой с нацистским режимом под боком. А при каком хуе Москва и Лугандония? Вообще, суки, оборзели, смотрю! А вообще в статье зерно рациональное есть: Давеча азеры нам приказали руководителя СК уволить (он, типо, неправильно следствие ведет), еще раньше армяне письмами стали разбрасываться, что де Путин российских армян предал- не стал мешать азерам им (армянам) ебальник плющить, Шестилапый распинался безнаказанно: "Кто с мечом к нам придет тот им, от России, в грызло и получит", теперь, вот ЛуганДоновщина права, в наглую, качает - нас поучает.

Vasily Golov Есть за что лягать. Рука Кремля длинная,достает на самую демократию. Например Путин избрал Трампа президентом США. Потом опроверг прокурор. В умах народа сохранилось.Путин дал команду Петрову и Бошарову отравить Новичком Скрипалей,потом Навального.Путин создал энергетический в мире кризис. Остановил ветер в Северном море.встали британские ветряки. Не разрешал сверх контракта поставить Европе газа и исправлять ошибки Евросоюза.Тут еще скандал между Алжиром и Марокко и Испания с Португалией в кризисе.Все боролись за зеленую энергетику и нейтральность углеродную.Климат потеплел Раслабуха наступила. Забыли про запасы газа.Но Путин виновен. 42 тыс беженцев корабли правозащитников Европы выловили в Средиземном море и доставили в Италию за лето 2021г. Но Путин дал команду Лукашенко привезти 4 тыс беженцев к границе с Польше. Евросоюз со своими гуманными ценностями к 42 тыс не могут принять 4 тыс беженцев. Германия вообще не выбирает выделенную квоту беженцев на 2021г.94 тыс чел. Корабли США пришли в Черное море,чтобы ликвидировать нестабильность,созданную Россией.