автор - Михаил Слободин То ни день из СМИ узнаешь о том, как Россию по нарастающей огульно и нагло лягают и унижают руководители даже небольших западных государств.
За державу обидно
Комментарии
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Сергей Полосов
Владимир Сиденко
Статья о наболевшем у всей России, только власть в благодушии проживает. Каждый день в Кремле должны смотреть Аллею погибших детей в Донецке от снарядов "демократической" Окраины. Может быть это подвигнет власть быть решительной и жёсткой с нацистским режимом под боком.
А при каком хуе Москва и Лугандония? Вообще, суки, оборзели, смотрю! А вообще в статье зерно рациональное есть: Давеча азеры нам приказали руководителя СК уволить (он, типо, неправильно следствие ведет), еще раньше армяне письмами стали разбрасываться, что де Путин российских армян предал- не стал мешать азерам им (армянам) ебальник плющить, Шестилапый распинался безнаказанно: "Кто с мечом к нам придет тот им, от России, в грызло и получит", теперь, вот ЛуганДоновщина права, в наглую, качает - нас поучает.
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12 час.
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Vasily Golov
Есть за что лягать. Рука Кремля длинная,достает на самую демократию. Например Путин избрал Трампа президентом США. Потом опроверг прокурор. В умах народа сохранилось.Путин дал команду Петрову и Бошарову отравить Новичком Скрипалей,потом Навального.Путин создал энергетический в мире кризис. Остановил ветер в Северном море.встали британские ветряки. Не разрешал сверх контракта поставить Европе газа и исправлять ошибки Евросоюза.Тут еще скандал между Алжиром и Марокко и Испания с Португалией в кризисе.Все боролись за зеленую энергетику и нейтральность углеродную.Климат потеплел Раслабуха наступила. Забыли про запасы газа.Но Путин виновен. 42 тыс беженцев корабли правозащитников Европы выловили в Средиземном море и доставили в Италию за лето 2021г. Но Путин дал команду Лукашенко привезти 4 тыс беженцев к границе с Польше. Евросоюз со своими гуманными ценностями к 42 тыс не могут принять 4 тыс беженцев. Германия вообще не выбирает выделенную квоту беженцев на 2021г.94 тыс чел. Корабли США пришли в Черное море,чтобы ликвидировать нестабильность,созданную Россией.
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11 час.
Vasily Golov
В течение 7 лет собирается Путин напасть на Украину.Обеспокоены США и Евросоюз.Он все никак не соберется. Не нападает.НАТО совсем без дела сидит.Сирия,Афганистан,Ирак прохлопали.За Украину взялись.Приготовили танки,ПТУРы,спецназ,провели мобилизацию.А Путин не нападает. Нападать начали на Лукашенко. В 2022г проведем референдум о создании Союзного государства в полном комплекте.Скажем общая армия,общих рынок товаров.без пошлин и квот. С договорными ценами.Для Евросоюза и США и это трагедия и политический кризис.Калуном для раскола Евросоюза.
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11 час.
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