Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил игру вратаря Владислава Торопа и нападающего Лусиано Гонду в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (1:3).
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