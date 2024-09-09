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В интервью CNN Сырский рассказал подробности крушения первого F-16 на Украине

В интервью CNN Сырский рассказал подробности крушения первого F-16 на Украине

Главком ВСУ признал потерю американского истребителя в воздушном бою в небе над Украиной.CNN опубликовало часть интервью с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, посвященную потере первого истребителя F-16, которую европейцы недавно передали Киеву.

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