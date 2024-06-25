Мощный ответ на украинскую атаку: как «Ураган» разнес позиции ракетчиков ATACMS

Анатолий Анатольев Кто виновен в т трагедии в Крыму, а ПВО не сработало по защите ДЕТЕЙ! Сколько еще погибнет наших ДЕТЕЙ, чтобы приняли Решение объявить ВОЙНУ врагу?????! На половину БЕРЕМЕННЫМ быть нельзя! СМЕРТЬ БАНДЕРОВЦАМ!

Виталий Сорокин Что ты о ПВО знаешь??? Если бы "не сработали", Крыма бы не было... Рассуждай про ВМФ,кретин!