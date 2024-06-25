Мощный ответ на украинскую атаку: как «Ураган» разнес позиции ракетчиков ATACMS Ольга ВайленкоВойна в Украине продолжает оставаться одной из центральных тем в мировых новостях.
Мощный ответ на украинскую атаку: как «Ураган» разнес позиции ракетчиков ATACMS
Комментарии
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Анатолий Анатольев
Кто виновен в т трагедии в Крыму, а ПВО не сработало по защите ДЕТЕЙ! Сколько еще погибнет наших ДЕТЕЙ, чтобы приняли Решение объявить ВОЙНУ врагу?????! На половину БЕРЕМЕННЫМ быть нельзя! СМЕРТЬ БАНДЕРОВЦАМ!
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15 час.
Виталий Сорокин
Что ты о ПВО знаешь??? Если бы "не сработали", Крыма бы не было... Рассуждай про ВМФ,кретин!
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13 час.
СЗ
Светлана Зуева
Давно пора объявить войну руине,СВО уже закончилась!!! Может тогда перестанут радоваться в соцсетях гибели наших граждан! Тем более,что войну начали они и объявил об этом турчинов!
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11 час.
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