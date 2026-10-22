"Divorce lawyer here. A spouse had been out of the house for weeks. She waited until he was on a business trip, came into the house, turned on all of the faucets, plugged the drains, turned off the furnace, and left.
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