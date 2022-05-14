Рим (ATP). 1/2 финала. Джокович поборется с Руудом, Зверев – с Циципасом

Новак Джокович сыграет с Каспером Руудом в полуфинале турнира в Риме. Александр Зверев встретится со Стефаносом Циципасом на третьем «Мастерсе» подряд.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх