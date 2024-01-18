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СК обвинил экс-глав Минфина и Нацбанка Украины в финансировании АТО

СК обвинил экс-глав Минфина и Нацбанка Украины в финансировании АТО

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему министру финансов Украины Александру Шлапаку и экс-главе украинского Нацбанка Степану Кубиве в финансировании военных действий Киева в Донбассе.

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