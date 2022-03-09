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24 ГБ ОЗУ, две SoC Snapdragon 8155, 3K OLED-экраны и датчики 3D ToF в полноразмерном внедорожнике: представлен Ideal L9

24 ГБ ОЗУ, две SoC Snapdragon 8155, 3K OLED-экраны и датчики 3D ToF в полноразмерном внедорожнике: представлен Ideal L9

Компания Li Auto официально анонсировала полноразмерный внедорожник Ideal L9, который получил необычную компоновку салона и мощную компьютерную начинку.

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