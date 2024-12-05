Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий
    Ну вот почему россияне всех умнее?Лавров: разговоры...
  • Александр Жигилий
    Так надо официально их запросить, а не ждать, когда эти хитрецы что то пришлют! Надо спросить официально и официально...Лавров заявил, чт...
  • Сергеи Тонкоглаз
    Была проституткои и есть.Дискутируя с Лавр...

Овчинский: детский сад в Очаково-Матвеевском готов на 70%

Овчинский: детский сад в Очаково-Матвеевском готов на 70%

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский рассказал о ходе строительства детского сада на 350 мест в районе Очаково-Матвеевское в ЗАО столицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх