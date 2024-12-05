Овчинский: детский сад в Очаково-Матвеевском готов на 70%

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский рассказал о ходе строительства детского сада на 350 мест в районе Очаково-Матвеевское в ЗАО столицы.