Спецназ направился в армянские села, заблокированные местными жителями

Жители Киранца и Воскепара протестуют против присоединения территорий сел Азербайджану. В населенные пункты направлен спецназ, сообщает армянский новостной портал Hraparak со ссылкой на члена фракции «Армения» Нацсобрания Гарника Даниеляна.
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