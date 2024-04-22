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Спецназ направился в армянские села, заблокированные местными жителями

Спецназ направился в армянские села, заблокированные местными жителями

Жители Киранца и Воскепара протестуют против присоединения территорий сел Азербайджану. В населенные пункты направлен спецназ, сообщает армянский новостной портал Hraparak со ссылкой на члена фракции «Армения» Нацсобрания Гарника Даниеляна.

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