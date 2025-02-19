Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно разошлась миром с Асаубаевой, Горячкина сыграла вничью с Костенюк, другие результаты

Гран-при ФИДЕ Женщины 3-й этап Монако 2-й тур Александра Горячкина (Россия) – Александра Костенюк (Швейцария) – 0,5:0,5 Тань Чжунъи (Китай) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – 0,5:0,5 Хампи Конеру (Индия) – Элизабет Петц (Германия) – 0,5:0,5 Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – Харика Дронавалли (Индия) – 1:0 Екатерина Лагно (Россия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5 ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.
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