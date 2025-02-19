НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

165 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    А за чьи деньги транслируют чемпионаты стран - врагов России?«Монако» – «Бенфи...
  • Сергей Андросов
    В Макдональдсе была такая же хрень, нисколько не вкуснее. На рекламе одно ( всё искусственное), в натуре размокшая бу...«Во «Вкусно – и т...
  • Сергей Козлов
    Есть бабло есть команда и есть рейтинги.Борис Ротенберг о...

Гран-при ФИДЕ (жен). 3-й этап. Лагно разошлась миром с Асаубаевой, Горячкина сыграла вничью с Костенюк, другие результаты

Гран-при ФИДЕ Женщины 3-й этап Монако 2-й тур Александра Горячкина (Россия) – Александра Костенюк (Швейцария) – 0,5:0,5  Тань Чжунъи (Китай) – Батхуягийн Монгонтуул (Монголия) – 0,5:0,5  Хампи Конеру (Индия) – Элизабет Петц (Германия) – 0,5:0,5  Сарасадат Хадемальшарьех (Испания) – Харика Дронавалли (Индия) – 1:0 Екатерина Лагно (Россия) – Бибисара Асаубаева (Казахстан) – 0,5:0,5  ПРИМЕЧАНИЕ: слева указаны игроки с белыми фигурами, справа – с черными.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх