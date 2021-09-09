Без названия

Полная деанонимизация. Если кто не в курсе, то автор данного блога всегда был и сейчас является: член КПРФ, секретарь по работе с населением и протестным мероприятиям Люблинского парткома МГК КПРФ, экс-кандидат в депутаты МосГорДумы 2019 года, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по московскому списку КПРФ 2021, Сараев Дмитрий Михайлович.