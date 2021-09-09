Новости, события, факты

146 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    ...  Вчи мову Курво ...Рынок труда Польш...
  • Natalija Osminina
    Понятно.. задача Запада уничтожить украинцев до последнего человека.Американские инст...
  • Natalija Osminina
    Столтенберг - идиот. Ему в банк надо идти, засиделся, клерк. У него все в башке перевернуто с ног на голову. Конфликт...НАТО призвало не ...

Без названия

Полная деанонимизация. Если кто не в курсе, то автор данного блога всегда был и сейчас является: член КПРФ, секретарь по работе с населением и протестным мероприятиям Люблинского парткома МГК КПРФ, экс-кандидат в депутаты МосГорДумы 2019 года, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по московскому списку КПРФ 2021, Сараев Дмитрий Михайлович.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх