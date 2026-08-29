РФ Мәгариф министрлыгы 1 сентябрьгә мәктәп линейкаларына киңәшләр чыгарды

Россия Мәгариф министрлыгы 1 сентябрьдә тантаналы линейкаларга ветераннарны һәм махсус операция катнашучыларын, күп балалы гаиләләрне, шулай ук узган елларда уңышларга ирешкән чыгарылыш сыйныф укучыларын чакырырга тәкъдим итте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым