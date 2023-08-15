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Хенрик Деттманн о Лорецно Брауне в сборной Испании: «Позор, когда вы прибегаете к такому фокусу, чтобы обыграть Финляндию»

Бывший главный тренер сборных Германии и Финляндии Хенрик Деттманн признался, что негативно относится к натурализации баскетболистов для игры в составе национальных команд.

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