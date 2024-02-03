Шерданы. Викинги Средиземноморья и Гвардейцы фараона Идиллия "прекрасной эпохи" Нового царства, когда наконец-то замирились две сверхдержавы того времени, Египетская и Хеттская империя, когда торговля и культурный обмен достигли своего пика, обрушилась практически мгновенно, за несколько десятилетий на рубеже XIII-XII веков до нашей эры.