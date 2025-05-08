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Царьград

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Депутаты из стран ЕС посетят Москву для укрепления диалога и мира в Европе

Депутаты из стран ЕС посетят Москву для укрепления диалога и мира в Европе

В мае депутаты Европарламента из Германии, Чехии, Словакии и Кипра посетят Москву для укрепления диалога и поддержки дипломатии на фоне прекращения огня в честь 80-летия Победы.

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