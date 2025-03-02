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Начались продажи автомобилей новой марки с калужского завода

Начались продажи автомобилей новой марки с калужского завода

Начались продажи автомобилей новой марки, произведённые на калужском автозаводе.Автомобили, которые собирают на АГК (создана для производства машин на бывшем заводе Volkswagen), продаются в салонах официального дилера.

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