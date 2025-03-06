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Путин потребовал строгой дисциплины от МВД во время СВО на Украине

Путин потребовал строгой дисциплины от МВД во время СВО на Украине

Президент России Владимир Путин на коллегии МВД призвал к соблюдению порядка и дисциплины в условиях Специальной военной операции на Украине, напомнив о важности адаптации к современным угрозам и недопустимости расхлябанности в работе правоохранителей.

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