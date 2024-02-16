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Спецпрокурор США обвинил информатора ФБР Смирнова в ложных показаниях о Байдене

Спецпрокурор США обвинил информатора ФБР Смирнова в ложных показаниях о Байдене

Американский прокурор Дэвид Вайс обвинил 43-летнего экс-информатора ФБР Александра Смирнова в ложных показаниях о президенте США Джо Байдене и об участии его сына Хантера в сделках с украинской энергетической компанией Burisma Holdings.

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