Профессор Сингх назвал встречу Путина и Си Цзиньпина тревожной для Запада

Профессор дипломатии в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Сваран Сингх в публикации для The Independent назвал встречу президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина тревожной для Запада.
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