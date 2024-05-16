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Профессор Сингх назвал встречу Путина и Си Цзиньпина тревожной для Запада

Профессор Сингх назвал встречу Путина и Си Цзиньпина тревожной для Запада

Профессор дипломатии в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Сваран Сингх в публикации для The Independent назвал встречу президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина тревожной для Запада.

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